ITM Power Aktie: Hammer aus London!

Die Wasserstoff-Werte verlieren auch am Mittwoch unter dem Strich fast durchgehend massiv an Zustimmung. Ein Hammer aus London: ITM Power verliert an der Londoner Börse gleich fast -8 % und ist dort deutlich schwächer als in Deutschland. Das wiederum hat zahlreiche Folgen und Auswirkungen für den Kursverlauf insgesamt.

Ausverkauf?

Investoren sprechen teils von einem Ausverkauf. Der allerdings ist nicht so eindeutig, wie dies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung