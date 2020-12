ITM Power Aktie: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

ITM stellt sich derzeit im Segment der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen als deutlich stärker dar, als es die Konkurrenz von Nel Asa und Co. schafft. ITM Power konnte dabei am Mittwoch eine keine Kursschwäche nicht vermeiden. Dennoch sind die Notierungen vollkommen im grünen Bereich und lassen erahnen, in welche Richtung es in den kommenden Wochen gehen kann. Das Kursziel dürfte gigantisch sein!

ITM: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!