ITM Power Aktie: Hammer!

ITM Power hat sich zum Auftakt der neuen Woche extrem gezeigt. Wir haben den Blick nach London geworfen – dem wichtigsten Handelsplatz für das Unternehmen. Die Aktie konnte dort einen Aufschlag in Höhe von fast 6 % erreichen. Dies hat sich an den Börsen in Deutschland zum Handelsauftakt noch nicht derart stark ausgewirkt. Dennoch gilt die Bewegung aus Sicht von Analysten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung