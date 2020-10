ITM Power Aktie: HV steht an!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Diesen Monat steht bei ITM Power die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) an. Das Unternehmen teilte dazu mit, dass diese Veranstaltung am 29. Oktober stattfinden soll. Beginn soll um 10:00 Uhr vormittags sein. Wenig überraschend soll die HV allerdings nicht mit physischer Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre stattfinden. Wegen der aktuellen Umstände soll die HV stattdessen in diesem Jahr als virtuelle Veranstaltung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung