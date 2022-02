ITM Power-Aktie: Große Verluste!

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um die ITM Power-Aktie steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Dass Russland Truppen in die Ukraine entsendet hat, trifft den weltweiten Aktienhandel und sorgt auch bei der ITM Power-Aktie für Kursverluste. Die Entwicklung! Bei der ITM Power-Aktie gab es am Montag bei 2,50 Euro ein neues Allzeit-Tief, bevor am Dienstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!