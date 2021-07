ITM Power Aktie: Größter Elektrolyseur Europas!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Mit Interesse verfolge ich den Aufbau des größten PEM-Elektrolyseurs in Europa im Rheinland – genauer gesagt in Wesseling. Denn diesen Monat hat dieser den Betrieb aufgenommen, betrieben von Shell, die Kapazität soll bei 10 MW liegen, Projektname („Refhyne I"). Dort wird nun also Wasserstoff produziert. Und interessanterweise soll die 10 MW Kapazität nur der Anfang sein, die Kapazität soll auf 100



