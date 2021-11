ITM Power-Aktie: Die Größte im Königreich!

Der Donnerstag ließ Hoffnung aufkommen, doch bereits am Freitag sind die Papiere von ITM Power wieder auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet: Die Aktie des britischen Wasserstoff-Spezialisten verlor bis zum Mittag in Frankfurt fast fünf Prozent an Wert, notierte bei noch rund 5,20 Euro. Damit hat die ITM-Aktie wieder einen Wochenverlust von knapp zehn Prozent zu verzeichnen, dabei begann die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



