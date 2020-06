ITM Power Aktie: Gerüchteküche brodelt…

ITM Power konnte am Dienstag weiter aufwärts marschieren. Die Angst vor einem Absturz, den einige Investoren und Analysten in den vergangenen Tagen pflegten, ist weitgehend unbegründet. Nach schwächeren Zahlen brodelte zuletzt die Gerüchteküche und deutete an, Linde könne aus dem gemeinsamen Projekt aussteigen. Dafür gibt es allerdings weiterhin keine nennenswerten Indikatoren. Insofern hat sich die Situation klar beruhigt. ITM Power könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung