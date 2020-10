ITM Power-Aktie: Gemischte Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Aktie von ITM Power befindet sich seit ungefähr vier Monaten in einem volatilen Seitwärtstrend und bewegt sich zwischen 2,32 Euro und 3,68 Euro. Die Aktie ist im letzten Jahr sehr heiß gelaufen und es ist nicht überraschend, dass wir in den letzten Monaten so eine Bewegung sehen. Das Unternehmen muss seine Profitabilität beweisen, damit dieser Aktienkurs auch gerechtfertigt ist.