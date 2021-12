ITM Power-Aktie: Gelingt nun die Wende nach oben?

Die Aktie des britischen Brennstoffzellenherstellers ITM Power stand in den vergangenen Wochen unter enormem Abwärtsdruck. In der ersten Novemberhälfte scheiterten die Anleger bei dem Versuch, den Kurs über die 520-GBX-Marke und das September-Hoch von 536,2 GBX ansteigen zu lassen. Der Wert prallte nach unten ab und musste in einem schwachen Gesamtmarkt einige charttechnische Rückschläge verkraften.

ITM Power-Aktie durchschlägt mehrere Haltemarken

Nach dem Fall



