ITM Power Aktie: Gelingt der Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

In das neue Jahr startete die ITM Power Aktie fulminant. So verdoppelte sich der Aktienkurs innerhalb der ersten vier Wochen. Darauf folgte bekanntlich die Corona-Krise. So verbilligte sich die Aktie bis Frühjahr um rund 44 Prozent auf ein Jahrestief von 1,07 EUR. Doch danach brachen alle Dämme und die Aktie schoss steil nach oben. Bis Juni legte die ITM Power ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung