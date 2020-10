ITM Power-Aktie: Geht es weiter aufwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

In den letzten Tagen ist die Aktie von ITM Power stark gestiegen und befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Nach einer Kurskonsolidierung Anfang Juni bewegt sich die Aktie von ITM Power wieder aufwärts. Einige Kaufsignale wurden in den letzten Tagen auch identifiziert. Kann sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen oder werden wir bald eine Gegenbewegung sehen?

Der Momentum Oszillator ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung