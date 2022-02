ITM Power-Aktie: Geht es nach oben?

Der Aktienkurs von ITM Power hat in vergangener Zeit eine harte Zeit hinter sich. In den zurückliegenden fünf Jahren ist die ITM Power-Aktie um 61,65 Prozent gesunken. ITM Power ist ein Unternehmen, das sich für umweltfreundlichere, wasserstoffbasierte Energie einsetzt. ITM Power hat sich auf Energiespeichersysteme und erneuerbaren Wasserstoff spezialisiert. Da viele Anleger jetzt in grüne Energie investieren wollen, könnte es sein, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung