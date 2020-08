ITM Power Aktie: Ganz vorne dabei!

ITM Power hat die Woche an der Börse am Ende noch einigermaßen erfolgreich beendet. Ende der vergangenen Woche waren die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten noch bis auf 2,63 Euro zurückgefallen, am Freitag stand bei der ITM-Aktie nun ein weiteres Plus von rund 2 Prozent auf 2,90 Euro zum Handelsschluss in Frankfurt. Dass die gesamte Branche vor ihrem Durchbruch stehen könnte, glauben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung