ITM Power-Aktie: Ganz neue Möglichkeiten!

Nein, das war keine gute Woche für ITM Power an der Börse. Die Papiere des britischen Wasserstoffspezialisten, am Ende der Vorwoche noch bei 5,34 Euro gehandelt, gingen nach einem weiteren Abschlag von gut vier Prozent am Freitag bei nur noch 4,77 Euro aus dem Handel in Frankfurt. Ein Wochenminus von fast neun Prozent bei der ITM-Aktie passt so überhaupt nicht zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



