ITM Power Aktie: Extremer Moment!

ITM Power ist am Mittwoch mit einem größeren Schock in den Handel gestartet. Der Titel verlor gleich -3,4 % und zeigt sich relativ schwach. Die Aktie ist dennoch in einem sehr starken Aufwärtstrend verankert, an dem Analysten derzeit nicht im geringsten zweifeln. Denn: Die Kurse sind innerhalb der vergangenen fünf Tage um immerhin 6 % nach oben geklettert. In einem Monat ...



