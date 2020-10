ITM Power Aktie: Extreme Erwartungungen!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Aktie von ITM Power ist nicht gerade erfolgreich in die neue Börsenwoche gestartet: In Frankfurt lagen die Papiere des britischen Elektrolyse-Spezialisten nach einem Abschlag von rund einem Prozent am frühen Nachmittag sogar wieder unter der Marke von 3 Euro. Damit hat die ITM-Aktie das fortgesetzt, was in der Vorwoche begann: ein schleichender Ausverkauf. Dabei sind sich die Analysten weitgehend einig, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung