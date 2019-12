ITM Power Aktie: Extrem!

ITM Power fängt an, sich wieder dauerhaft zu erholen. Die Aktie konnte in den vergangenen Tagen extrem aufholen und gewann in nur fünf Handelssitzungen mehr als 16 %. Dies wiederum signalisiert, dass das bestehende Kursziel bei 1 Euro noch realistisch bleibt.

Aus wirtschaftlicher Sicht hat sich aktuell noch nichts geändert. Der Wert erhält keine neuen Impulse, sondern bewegt sich im Hype weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung