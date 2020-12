ITM Power Aktie: Euphorie mit Gründen!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Was für ein Start für ITM Power in die neue Börsenwoche: Nachdem die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten bereits zum Ende der vergangenen Woche deutlich angezogen hatten, legte die ITM-Aktie am Montag bis kurz vor Börsenschluss in Frankfurt fast sechs weitere Prozent zu. 4,35 Euro standen gegen 17 Uhr zu Buche, innerhalb eines Monats hat das Unternehmen seinen Börsenwert damit um mehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



