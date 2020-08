ITM Power Aktie: Es war ein ziemliches Desaster!

Der Juli versprach für ITM Power ein weiterer, erfolgreicher Monat an der Börse zu werden. Bei einem Aktienkurs von 2,99 Euro starten die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten einst, am 13. Juli waren bereits 3,67 Euro erreicht – so hoch stand die Aktie seit Jahren nicht. Doch seitdem ging es mit der ITM-Aktie tendenziell nur noch abwärts. Am letzten Handelstag im Juli ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



