ITM Power Aktie: Es sieht vielversprechend aus!

Nachdem der Kurs am gestrigen Tag um ganze 13 % stieg, startet er auch positiv in den heutigen Tag. Dadurch scheint er, nachdem er Anfang August unter seinen gleitenden Durchschnitt 100 gefallen ist, diesen nun wieder nach oben zu durchbrechen. So notiert der Kurs derzeit bei ca. 2,94 Euro und damit 4 Cent über seiner SMA 100. Kann dies nun einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung