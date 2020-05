ITM Power Aktie: Es bräuchte ein Wunder!

Es ist genau eine Woche her, da notierten die Papiere von ITM Power bei einem Tagestief von 2,39 Euro. Am heutigen Freitag kämpft die Aktie des britischen Wasserstoff-Spezialisten um die Marke von 3,10 Euro. Wow, könnte man denken, das ist ja fast ein Drittel mehr. Doch in die Freude über den fulminanten Wertzuwachs mischt sich beim einen oder der anderen durchaus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung