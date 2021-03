ITM Power-Aktie: Vorbei mit der Herrlichkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Aktie von ITM Power schien auf einem guten Weg zu sein. Nachdem die Papiere des britischen Wasserstoff-Spezialisten am 8. März auf bis zu 4,75 Euro abgerutscht waren, ging es vor allem in der vergangenen Woche stramm nach oben. Am Freitag hatte die ITM-Aktie kurzzeitig wieder einen Kurs von 6,19 Euro erreicht. Seitdem allerdings ist erneut der Wurm drin.