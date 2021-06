ITM Power-Aktie: Eine wichtige Hürde naht

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die ITM-Power-Aktie konnte in den vergangenen Tagen einen wichtigen Erfolg erringen, denn es gelang den Bullen, einen Anstieg über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch zu vollziehen. Dieses war bereits am 14. Januar ausgebildet worden, als der Kurs in der Spitze bis auf 8,49 Euro vordrang. Seitdem bestimmen anhaltende Abgaben das Bild. Sie führten dazu, dass am 25. März bei 4,38 ...



