ITM Power-Aktie: Eine Schlüsselrolle!

Die gesamte Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche erlebte zuletzt an den Börsen mächtig Aufwind: Ob Nel ASA (Norwegen) oder Plug Power (USA), die Papiere legten in den vergangenen Tagen allesamt zweistellig zu. Auch das britische Unternehmen ITM Power verbesserte sich auf bis zu 5,60 Euro. Auch wenn es am Mittwochvormittag dann erstmals wieder abwärts ging, konnte der Elektrolyseur-Produzent sich damit innerhalb einer Woche ...



