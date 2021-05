ITM Power-Aktie: Echte Big Player!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Nach einem recht schwachen Start in die Börsenwoche, hat sich die Aktie von ITM Power am Mittwoch deutlich erholt: Um mehr als drei Prozent ging es mit den Papieren des britischen Wasserstoff-Spezialisten in Frankfurt bis Handelsschluss nach oben auf 4,37 Euro. Damit hat sich die ITM-Aktie allein in den vergangenen sechs Handelstagen um gut zwölf Prozent verbessert. Möglicherweise profitieren Unternehmen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



