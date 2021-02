ITM-Power-Aktie: Dreht sich der Wind wieder?

Die Anleger von ITM Power hatten es in der vergangenen Woche nicht leicht. Nachdem das britische Wasserstoffunternehmen frische Zahlen präsentierte, zeigten sich viele davon enttäuscht. Die Unternehmensbewertung schien kaum in einem angemessenen Verhältnissen zu den Umsätzen zu stehen. In der Folge kam es zu rapiden Kursverlusten.

