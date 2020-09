ITM Power Aktie: Drama in London!?

Auch in den ersten Stunden des Freitaghandels ist die Aktie von ITM Power erneut nach unten gerutscht. In London hat der Wert bereits die Grenze von 250 GBp unterschritten. Jetzt fragen sich erste Analysten, ob die kleine Talfahrt wider Erwarten doch noch zu einem massiven Abrutschen führen kann. ITM Power war in den vergangenen Monaten von Short-Sellern auf den Prüfstand genommen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung