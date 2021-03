ITM Power-Aktie: Dieser Ritterschlag lässt Anleger jubeln!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Wasserstoff ist das große Zukunftsthema an der Börse. Denn: Dem sauberen Energieträger wird enormes Potenzial in Sachen Klimaschutz zugeschrieben. Klimafreundlich hergestellter, sogenannter „grüner“ Wasserstoff ermöglicht es schließlich, die CO2-Emissionen zum Beispiel in der Industrie und dem Verkehr massiv zu verringern.

Entsprechend haben viele Anleger in den letzten Monaten auf Wasserstoff-Aktien gesetzt und damit einen beachtlichen Börsenhype ausgelöst. Eine dieser Aktien ist ITM



