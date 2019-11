ITM Power Aktie: Dieser Bereich macht Probleme!

ITM Power Aktie | ISIN:GB00B0130H42 | WKN:A0B57L

Aktuelle Situation im Wochenchart: Mit den Hochpunkten in 2011 und 2012 ist ein Widerstandsbereich entstanden, welcher nun erreicht worden ist. So wie es aktuell aussieht, haben die Bullen Probleme diese Zone zu überwinden. Zwar sind die Trendindikatoren weiter als sehr bullisch zu beurteilen. Allerdings geben Rsi und Stochastik bereits Warnsignale aus. In der Regel sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung