ITM Power-Aktie: Diesen Widerstand müssen die Bullen brechen

Im Anschluss an das Hoch vom 7. September bei 6,19 Euro ging die ITM-Power-Aktie in eine größere Abwärtsbewegung über. Sie endete erst am 6. Oktober auf dem Tief bei 4,17 Euro. Es leitete eine neue Aufwärtsbewegung ein, die kurz vor der Monatsmitte zu einem Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt führte. Nach dem gestrigen Hoch bei 5,70 Euro, mit dem das Hoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



