ITM Power Aktie: Damit hätte niemand gerechnet!

ITM Power hat in der vergangenen Woche eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Ein wahrer Hammer! – 8 % und dennoch hat sich der Wert in den zurückliegenden Tagen noch nicht aus dem Aufwärtstrend verabschiedet. Im Gegenteil: Wenn sich bestätigt, was teils hinter den Kulissen vermutet wird, könnte es nun wieder besser aussehen. Welches Kursziel könnte sich daraus ableiten lassen, fragen Analysten und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



