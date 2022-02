ITM Power-Aktie: Da verließen sie ihn!

Gestern noch herrschte an den Börsen große Freude über eine Meldung von der US-Bank JP Morgan, wonach die Inflation in den USA im Januar geringer ausfallen könnte als bisher gedacht. Das sorgte für Kurssteigerungen in so ziemlich allen Branchen, besonders der Wasserstoff-Sektor konnte aber enorm aufatmen.

Bei der ITM Power-Aktie waren zeitweise zweistellige Kursgewinne zu verzeichnen und die gebeutelten Anleger mögen da ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung