ITM Power Aktie: Da ist es!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

ITM Power hat an einem spektakulären Auftakt am Mittwochshandel am Ende noch massiv profitieren können. Während andere Unternehmen aus der Branche der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Werte nach einem unglaublichen Handelsauftakt jeweils irgendwann nachließen, konnte sich ITM Power auf den höchsten Kurs aller Zeiten schieben.

Relative Stärke enorm

Das Unternehmen schaffte es, annähernd in Richtung von 7 Euro zu klettern. Bei einem Aufschlag in Höhe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung