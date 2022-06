ITM Power-Aktie: Nach Crash günstig einsteigen?

Die ITM Power-Aktie musste am gestrigen Donnerstag heftige Verluste einstecken: Der Titel sackte an der London Stock Exchange um über -18% auf 2,37 GBP ab. Verantwortlich für den Kursrutsch waren desaströse vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 21/22 (per Ende April), die der britische Elektrolyse-Spezialist am Donnerstagmorgen vorgelegt hat. Analystenschätzungen meilenweit verfehlt So hat das Unternehmen Umsatz- und Ergebnisschätzungen der Analysten… Hier weiterlesen