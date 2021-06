ITM Power-Aktie: Die Bullen zögern noch

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die ITM-Power-Aktie konnte am 14. Januar den Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei 8,49 Euro vollziehen. Nach einer kurzen Korrektur kamen die Bullen wieder zurück und drangen am 27. Januar noch einmal bis auf ein Hoch bei 8,15 Euro vor. Seitdem bestimmen anhaltende Abgaben das Bild. Sie führten dazu, dass am 25. März bei 4,38 Euro ein erstes Tief ausgebildet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



