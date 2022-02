ITM Power-Aktie: Die Bullen kämpfen sich zurück!

Die Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten ITM Power-Aktie zeigt in den letzten Tagen wieder deutliche Aufwärtsimpulse. Die Kurse steuern auf den vierten Tagesgewinn in Folge zu, denn auch am Freitag gibt es deutliche Zugewinne. Kurz vor Handelsende notiert das Papier mit 5,2 Prozent im Plus, was auf Wochensicht zu einem Per-Saldo-Gewinn von mehr als 13 Prozent führen würde.

ITM Power-Aktie verteidigt 50-Wochen-Linie

Im Wochenchart



