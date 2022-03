ITM Power-Aktie: Die Bullen greifen wieder an!

Die Aktie des britischen Wasserstoffunternehmens ITM Power ist in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen. Ausgehend von einen Niveau knapp oberhalb der 200-GBX-Marke stiegen die Kurse in der vergangenen Woche im Hoch bis auf 374,8 GBX, ehe es zu ersten Gewinnmitnahmen kam. Dabei setzte die Aktie am Freitag bis auf 296,2 GBX zurück, konnte auf Höhe der 50-Tage-Linie (EMA50) aber wieder stabilisiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



