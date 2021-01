ITM Power Aktie: Bull-run dank billionenschwerer Investitionsprogramme?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Mit dem Wahlsieg der beiden Demokraten in Georgia scheint Präsident-Elect Joe Biden nun auch den US-Senat hinter sich zu haben. Selbst Donald Trump versprach heute Morgen eine ordnungsgemäße Übergangsphase hin zu einer demokratischen Regierung mitzutragen. Die Terminierung dieser schwelenden Unsicherheit sowie der Wahlsieg in der Senatsstichwahl hat die Stimmung an den Börsen aufgeheitert.

Am Dienstag gab der britische Wasserstoffspezialist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung