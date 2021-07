ITM Power-Aktie: Begründete Zuversicht!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Aktie von ITM Power hat am Mittwoch in London einen ordentlichen Satz nach oben gemacht: Auf bis zu 4,74 Pfund verbesserten sich die Papiere des britischen Wasserstoffspezialisten, das war ein zwischenzeitliches Plus von sieben Prozent. Wenngleich die ITM-Aktie dieses Niveau nicht bis Handelsschluss halten konnte, die neue Zuversicht hatte einen Grund. Japan testet Elektrolyseur von ITM Power Denn wie ITM Power am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!