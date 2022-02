ITM Power-Aktie: Die Anleger nehmen Gewinne mit!

Nach den deutlichen Zugewinnen vom Mittwoch haben die Anleger am Donnerstag Gewinne realisiert und den Kurs der ITM Power-Aktie wieder etwas zurückkommen lassen. Hoffnungen auf eine nachhaltige Trendwende haben hierdurch einen Dämpfer erhalten. Am Mittwoch waren die Kurse in einem positiven Marktumfeld um mehr als 12 Prozent nach oben geschnellt. Beim Stand von 287,4 Britischen Pence (GBX) erreichte das Papier ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung