ITM Power-Aktie – Angriff auf die Bullen!

Mit einer Pendelbewegung präsentierte sich in den vergangenen Handelstagen die ITM Power-Aktie. Eine echte Überraschung war das nicht. Denn in den letzten Chartchecks konnte eine entsprechende Pendelbewegung zwischen rund 3 bis 4 Euro ausgegangen werden. Denn der Charttechnische Zustand der Aktie musste als überkauft eingestuft werden. Die Luft war raus. Der Kurs zudem an der oberen Begrenzung eines langfristigen Aufwärtstrendkanals. Dies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung