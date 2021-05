ITM Power-Aktie: Alles völlig wurscht!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Wenn es noch eines Nachweises bedurft hätte, dass Aktien aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche reine Spekulationstitel sind, der Dienstag wäre geeignet. Die Aktie von ITM Power etwa rauschte gewaltig in den Keller, in London lag das Minus kurz vor Börsenschluss bei knapp 16 Prozent. Und warum? Weil alle Branchenvertreter am Dienstag abschmierten, von Nel ASA bis Ballard Power, die beide tatsächlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



