ITM Power-Aktie: Aktie bricht nach oben aus – auf diese Marke kommt es nun an!

Während die Märkte vielerorts den Rückwärtsgang einlegten und mit Korrekturen zu kämpfen hatten, konnte das wichtigste Börsenbarometer in Großbritannien, der FTSE100, am Dienstag 0,72 Prozent zulegen. Von dieser Entwicklung profitierte auch der britische Wasserstoffplayer ITM Power, dessen Aktie am Ende des Tages 2,54 Prozent höher notierte. Im Tagesverlauf wurden sogar Höchstkurse von 404 Britischen Pence (GBX) erreicht, der Handel aber letztlich ...



