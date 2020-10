ITM Power Aktie: Achtung – es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Der Abwärtstrend der ITM Power Aktie wurde leider auch in dieser Handelswoche fortgesetzt. So verlor die Aktie fast 8 Prozent. Das Bild wird bei Betrachtung der Performance im Oktober gar noch schlimmer. Der Kurs sank seit Monatsbeginn um 15 Prozent. Dabei startete die Aktie eigentlich stark in den Oktober, mit einem Plus von 13 Prozent innerhalb der ersten Handelstage.

Zu ...



