ITM Power-Aktie: Abprall oder Ausbruch?

Könnte es diesmal gelingen? Die ITM-Power-Aktie an einem wichtigen charttechnischen Punkt. Der Wert testet zum Wochenanfang die 50-Tage-Linie. Dieser gleitende Durchschnitt der vergangenen 50 Tagesschlusskurse mit mittelfristiger Bedeutung verläuft bei 5,846 Euro. Die ITM-Power-Aktie am Montag-Vormittag mit einem Top bei 5,89 Euro. Gegen 10.30 Uhr wird ein Kurs von 5,81 Euro aufgerufen. Anschlusskäufe fehlen so im sehr sehr kurzfristigen Chartbild der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



