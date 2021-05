ITM Power-Aktie: 8,07 oder 9,23 Euro Kursziel?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Die Analysten von JPMorgan und Barclay streiten sich bereits seit einiger Zeit um den Rang der Verleihung des höchsten Kursziels. So taxieren die JPMorgan-Analysten einen Kurs von 8,07 Euro und die Barclay-Analysten einen Kurs von gar 9,23 Euro an. Beide Werte sind derzeit weit entfernt. Ohne neue Unternehmensnachrichten brach der Aktienkurs von ITM Power in den letzten Tagen mehrmals zweistellig ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



