ITM Power-Aktie – 50-Tage-Linie hält! Wieder aufwärts?

Die Verkaufsneigung bei den ITM Power-Titeln hält sich bislang in Grenzen! Nach einem deutlichen Abprall an der 4 Euro-Marke in Verbindung auch mit einem Abprall an der dort verlaufenden oberen Begrenzung eines Trendkanals fungierte in den vergangenen Handelstagen die 50-Tage-Linie als Unterstützung. Die Aktie pendelte hier um die 3 Euro. Der Sprung von 4 auf 3 Euro ist zwar deutlich negativ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung