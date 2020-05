ITM POWER: Was passiert jetzt?

ITM Power musste am Donnerstag einen wohl herben Rücksetzer hinnehmen. Das Papier verlor in den ersten Handelsstunden immerhin gleich mehr als 5,2 %. Dies jedoch sehen Analysten aktuell als unbedeutend an. es handele sich wahrscheinlich um reine Gewinnmitnahmen und kein neues Signal für eine Trendumkehr. Das Kursziel bleibt ausgesprochen positiv.

ITM Power: Wie weit kann es gehen?

Die Frage, die sich Analysten und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung