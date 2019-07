ITFAS erkennt Potenzial von Centric PLM

Französische Modemarke entscheidet sich für Centric PLM, umTransparenz und bewährte Geschäftsmethoden einzuführenCampbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - ITFAS, das Unternehmen,das die günstige französische Modemarke Kiabi Group gekauft hat, hatsich für die PLM-Lösung (Product Lifecycle Management) von CentricSoftware entschieden. Centric Software bietet die innovativstenEnterprise Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion,Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern, mit denendiese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrerdigitalen Transformation erreichen können.Kiabi wurde 1978 in Frankreich gegründet und revolutionierte denKleidungssektor mit dem Konzept einer bezahlbaren Mode für die ganzeFamilie. Die internationale Gruppe verfügt heute über 500 Filialen in17 Ländern und erwirtschaftet knapp zwei Milliarden Euro Umsatz. Dieambitionierte Entwicklungsstrategie von Kiabi basiert auf einemzukunftsweisenden, kanalübergreifenden Modell.Kiabi benötigte größere Transparenz, verlässliche Daten undbewährte Geschäftsmethoden, um das eigene Wachstum bewältigen zukönnen und seine Informationssysteme abzustimmen."Wir haben unsere Beschaffungsgeschäfte in Asien ausgebaut",erklärt François Perche, Information System Manager bei Kiabi, "wirsind jetzt näher an unseren Supply-Chain-Partnern und möchten weitereAufgaben auf diese Struktur übertragen. Wir werden weiterhin wachsenund Menschen einstellen, deshalb brauchen wir geeignete Hilfsmittel,um effizient zusammenzuarbeiten und sie unterstützen zu können."Kiabi prüfte mehrere Software-Optionen, bevor die Entscheidung aufCentric PLM fiel.Perche sagt: "Centric hat überzeugende Referenzen aus derModebranche und dem Einzelhandel, wie Auchan, Kering Group, Li &Fung, Loblaws, LVMH, Mango, PVH und Under Armour. Sie sind bekanntfür ihre Erfahrung, die bewährten Geschäftsmethoden und nützlichen,direkt einsetzbaren Features. Beim Ausschreibungsprozess hat uns dieKonfigurierbarkeit und Flexibilität von Centric PLM wirklichbeeindruckt.""Mit Centric PLM möchten wir unsere fragmentierteAnwendungslandschaft optimieren, veraltete Systeme auf einennachhaltigeren Technologiestack aktualisieren und unsereGeschäftsprozesse auf bewährte Methoden ausrichten.""Centric bietet viele verschiedene Module für unsere zukünftigenAnforderungen an, deshalb freuen wir uns auf eine langfristigeZusammenarbeit", folgert Perche."Wir möchten ITFAS und die Kiabi Group herzlich willkommenheißen", sagt Chris Groves, Präsident und CEO von Centric Software."Kiabi ist ein innovatives Unternehmen, das Centric für die komplexeZusammenarbeit von vielen internen und externen Anwendern,Abteilungen und Standorten nutzen wird. Wir freuen uns darauf, Kiabibei der digitalen Transformation zu unterstützen."Demo-Version anforden(http://www2.centricsoftware.com/l/35842/2018-11-21/rw7kx6)Centric Software (www.centricsoftware.com)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/942075/IFTAS_Kiabi.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpgPressekontakt:Centric SoftwareEuropa und Naher Osten: Kristen Salaun-Batby,ksalaun-batby@centricsoftware.comOriginal-Content von: Centric Software, übermittelt durch news aktuell